Крис Браун
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
36
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 17:00
Блэкберн
1 : 5
Вест Хэм
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 78'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Блэкберн
1
Вест Хэм
5
минуты: 1' - 78' / Англия. Кубок, 1/8 финала
18.01.2016 18 янв. 2016 пн 22:45
Ньюпорт Каунти
1 : 2
Блэкберн
10'
10'
10'
18.01.2016 18 янв. 2016 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ньюпорт Каунти
1
Блэкберн
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала