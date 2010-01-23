Даррен Картер
№24
Полузащитник
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Команда
Форест Грин
Возраст
37
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 15:45
Престон
0 : 2
Челси
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 15:45
минуты: 1' - 60'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Престон
0
Челси
2
минуты: 1' - 60' / Англия. Кубок, 1/16 финала