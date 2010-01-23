Лиам Чилверс
№14
Защитник
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Команда
Ноттс Каунти
Возраст
39
Рост
185
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 15:45
Престон
0 : 2
Челси
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 15:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Престон
0
Челси
2
был в запасе