Эдди Нолан
№21
Защитник
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Команда
Сканторп Юнайтед
Возраст
32
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 20:25
Престон
0 : 2
Ливерпуль
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 20:25
минуты: 57' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Престон
0
Ливерпуль
2
минуты: 57' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала