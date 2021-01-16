Эндрю Лонерган
№31
Вратарь
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Команда
Вест Бромвич
Возраст
37
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 15:30
Вулверхэмптон
2 : 3
Вест Бромвич
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вулверхэмптон
2
Вест Бромвич
3
был в запасе