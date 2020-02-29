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Саймон Фрэнсис
№2
Защитник
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Команда
Борнмут
Возраст
36
Рост
183
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Борнмут
2 : 2
Челси
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Борнмут
2
Челси
2
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Бернли
3 : 0
Борнмут
43'
43'
43'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Бернли
3
Борнмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Борнмут
90'
90'
90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Борнмут
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Борнмут
2 : 1
Астон Вилла
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Борнмут
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Борнмут
3 : 1
Брайтон & Хов
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Борнмут
3
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Норвич Сити
1 : 0
Борнмут
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Норвич Сити
1
Борнмут
0
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Борнмут
0 : 3
Уотфорд
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Борнмут
0
Уотфорд
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
20:30
Вест Хэм
4 : 0
Борнмут
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
4
Борнмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Борнмут
0 : 1
Бернли
61'
61'
61'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Борнмут
0
Бернли
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Челси
0 : 1
Борнмут
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
0
Борнмут
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
18:00
Борнмут
0 : 3
Ливерпуль
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Борнмут
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
03.12.2019
03 дек. 2019
вт
22:30
Кристал Пэлас
1 : 0
Борнмут
03.12.2019
03 дек. 2019
вт
22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Кристал Пэлас
1
Борнмут
0
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Борнмут
1 : 2
Вулверхэмптон
21'
37'
21'
37'
21'
37'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Борнмут
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Борнмут
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Борнмут
1
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
15:30
Борнмут
1 : 0
Манчестер Юнайтед
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
1
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Уотфорд
0 : 0
Борнмут
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Уотфорд
0
Борнмут
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Борнмут
0 : 0
Норвич Сити
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
0
Норвич Сити
0
был в запасе
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:00
Арсенал
1 : 0
Борнмут
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
1
Борнмут
0
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Борнмут
2 : 2
Вест Хэм
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Борнмут
2
Вест Хэм
2
был в запасе