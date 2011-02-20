Алекс Ревелл
№18
Нападающий
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Команда
Милтон Кинс Донс
Возраст
37
Рост
191
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 19:30
Лейтон Ориент
1 : 1
Арсенал
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 19:30
минуты: 1' - 63'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Лейтон Ориент
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 63' / Англия. Кубок, 1/8 финала