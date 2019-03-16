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Джейсон Панчеон
№40
Полузащитник
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Команда
Хаддерсфилд Таун
Возраст
34
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
16.03.2019
16 марта 2019
сб
18:00
Вест Хэм
4 : 3
Хаддерсфилд Таун
16.03.2019
16 марта 2019
сб
18:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
4
Хаддерсфилд Таун
3
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
09.03.2019
09 марта 2019
сб
18:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
Борнмут
09.03.2019
09 марта 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Хаддерсфилд Таун
0
Борнмут
2
был в запасе
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Хаддерсфилд Таун
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
18:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Арсенал
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Хаддерсфилд Таун
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
18:00
Челси
5 : 0
Хаддерсфилд Таун
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Челси
5
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
29.01.2019
29 янв. 2019
вт
22:45
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
Эвертон
65'
65'
65'
29.01.2019
29 янв. 2019
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Хаддерсфилд Таун
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
16:30
Хаддерсфилд Таун
0 : 3
Манчестер Сити
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Хаддерсфилд Таун
0
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
18:00
Кардифф
0 : 0
Хаддерсфилд Таун
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Кардифф
0
Хаддерсфилд Таун
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.12.2018
30 дек. 2018
вс
15:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Челси
30.12.2018
30 дек. 2018
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
0
Челси
1
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
18:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Кардифф
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Кристал Пэлас
0
Кардифф
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:00
Манчестер Сити
2 : 3
Кристал Пэлас
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Сити
2
Кристал Пэлас
3
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Лестер Сити
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Кристал Пэлас
1
Лестер Сити
0
был в запасе
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 2
Кристал Пэлас
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
18:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Хэм
3
Кристал Пэлас
2
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
04.12.2018
04 дек. 2018
вт
22:45
Брайтон & Хов
3 : 1
Кристал Пэлас
04.12.2018
04 дек. 2018
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Брайтон & Хов
3
Кристал Пэлас
1
был в запасе
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
18:00
Кристал Пэлас
2 : 0
Бернли
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Кристал Пэлас
2
Бернли
0
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Кристал Пэлас
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Юнайтед
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
20:30
Кристал Пэлас
0 : 1
Тоттенхэм
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
0
Тоттенхэм
1
был в запасе
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
19:00
Челси
3 : 1
Кристал Пэлас
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
3
Кристал Пэлас
1
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
16:30
Кристал Пэлас
2 : 2
Арсенал
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
16:30
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
2
Арсенал
2
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
18:00
Эвертон
2 : 0
Кристал Пэлас
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Эвертон
2
Кристал Пэлас
0
был в запасе
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