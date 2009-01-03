Рори Фэллон
№14
Нападающий
Подписаться
Команда
Плимут Аргайл
Возраст
39
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 18:00
Арсенал
3 : 1
Плимут Аргайл
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Арсенал
3
Плимут Аргайл
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала