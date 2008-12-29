Натан Порритт
№33
Полузащитник
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Команда
Возраст
31
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.12.2008 29 дек. 2008 пн 23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Мидлсбро
29.12.2008 29 дек. 2008 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
1
Мидлсбро
0
был в запасе