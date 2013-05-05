Родни Страссер
№3
Полузащитник
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Команда
Ливорно
Возраст
31
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
Парма
2 : 0
Аталанта
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2
Аталанта
0
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
Парма
0 : 0
Лацио
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
0
Лацио
0
был в запасе
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 13:30
Интер
1 : 0
Парма
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
1
Парма
0
был в запасе
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 16:00
Парма
0 : 3
Удинезе
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
0
Удинезе
3
был в запасе
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 16:00
Сиена
0 : 0
Парма
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сиена
0
Парма
0
был в запасе
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
Парма
3 : 0
Пескара
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
3
Пескара
0
был в запасе
17.03.2013 17 марта 2013 вс 22:45
Рома
2 : 0
Парма
17.03.2013 17 марта 2013 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
2
Парма
0
был в запасе
10.03.2013 10 марта 2013 вс 17:00
Парма
4 : 1
Торино
10.03.2013 10 марта 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
4
Торино
1
был в запасе
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
Сампдория
1 : 0
Парма
81'
81'
81'
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
1
Парма
0
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 17:00
Парма
1 : 2
Катания
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
1
Катания
2
был в запасе
15.02.2013 15 февр. 2013 пт 22:45
Милан
2 : 1
Парма
15.02.2013 15 февр. 2013 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2
Парма
1
был в запасе
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 14:30
Парма
0 : 0
Дженоа
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
0
Дженоа
0
был в запасе
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 17:00
Фиорентина
2 : 0
Парма
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
2
Парма
0
был в запасе
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
Парма
1 : 2
Наполи
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
1
Наполи
2
был в запасе
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 17:00
Милан
2 : 1
Сиена
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2
Сиена
1
был в запасе
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 17:00
Милан
4 : 1
Пескара
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
4
Пескара
1
был в запасе
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 17:00
Торино
2 : 4
Милан
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
2
Милан
4
был в запасе
30.11.2012 30 нояб. 2012 пт 22:45
Катания
1 : 3
Милан
30.11.2012 30 нояб. 2012 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Катания
1
Милан
3
был в запасе
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 22:45
Милан
1 : 0
Ювентус
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
1
Ювентус
0
был в запасе