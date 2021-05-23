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Стефан Эль-Шаарави
№92
Нападающий
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Команда
Рома
Возраст
28
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
отборочные матчи к чм. европа
лига европы плей-офф
лига наций. лига а
товарищеские матчи. сборные
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Специя
2 : 2
Рома
52'
52'
52'
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
52'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Специя
2
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2021
15 мая 2021
сб
21:45
Рома
2 : 0
Лацио
15.05.2021
15 мая 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2
Лацио
0
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Интер
3 : 1
Рома
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
3
Рома
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:00
Кальяри
3 : 2
Рома
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
3
Рома
2
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Сассуоло
2 : 2
Рома
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
2
Рома
2
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:45
Рома
0 : 2
Наполи
64'
64'
64'
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Парма
2 : 0
Рома
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:30
Рома
1 : 0
Дженоа
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Фиорентина
1 : 2
Рома
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
1
Рома
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:45
Рома
1 : 2
Милан
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1
Милан
2
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
был в запасе