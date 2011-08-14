Юссеф Аднан
№21
Нападающий
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Команда
Тур
Возраст
35
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 18:00
Эвиан
1 : 0
Ницца
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Эвиан
1
Ницца
0
был в запасе
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Брест
2 : 2
Эвиан
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 59'
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
2
Эвиан
2
минуты: 1' - 59' / Франция. Лига 1, 1 тур