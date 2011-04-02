Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Игорь Акинфеев
Россия
Испания
Италия
Польша
Англия
Франция
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Химки
ЦСКА
Барселона
Вильярреал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Криштиану Роналду
Лига Европы
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Спартак
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Пабло Барцола
№21
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
37
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2008/2009
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
Лилль
3 : 1
Кан
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
3
Кан
1
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Кан
2 : 0
Арль-Авиньон
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2
Арль-Авиньон
0
был в запасе
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
Нанси
2 : 0
Кан
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
2
Кан
0
был в запасе
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
Кан
1 : 0
Сент-Этьен
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
Монако
2 : 2
Кан
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2
Кан
2
был в запасе
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
Кан
0 : 2
Лорьян
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Кан
0
Лорьян
2
был в запасе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
Кан
2 : 0
Осер
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
2
Осер
0
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Брест
1 : 3
Кан
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1
Кан
3
был в запасе
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Кан
1 : 0
Ренн
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Кан
1
Ренн
0
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
Кан
0 : 0
Ницца
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Кан
0
Ницца
0
был в запасе
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
Кан
0 : 3
Сошо
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 56'
Франция. Лига 1, 15 тур
Кан
0
Сошо
3
минуты: 1' - 56' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
23:00
Кан
2 : 5
Лилль
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Кан
2
Лилль
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
21:00
Арль-Авиньон
3 : 2
Кан
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Арль-Авиньон
3
Кан
2
был в запасе
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
Кан
2 : 3
Нанси
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Кан
2
Нанси
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
Сент-Этьен
1 : 1
Кан
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
1
Кан
1
был в запасе
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
20:00
Кан
0 : 0
Монако
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Кан
0
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
Валансьен
2 : 1
Кан
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 8 тур
Валансьен
2
Кан
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 8 тур
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
Кан
0 : 0
Бордо
41'
41'
41'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Кан
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
20:00
Лорьян
0 : 1
Кан
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
0
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
20:00
Осер
1 : 1
Кан
29'
29'
29'
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
1
Кан
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
Показать все игры