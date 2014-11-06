Хуан Мануэль Торрес
№19
Полузащитник
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Команда
Металлист
Возраст
35
Рост
171
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
Легия
2 : 1
Металлист
62'
62'
62'
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Легия
2
Металлист
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 19:00
Металлист
0 : 1
Легия
35'
35'
35'
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Металлист
0
Легия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур