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Коронавирус
Гонсало Бергессио
№18
Нападающий
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Команда
Возраст
36
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
франция. лига 1
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Сампдория
2 : 2
Парма
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
2
Парма
2
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:30
Эмполи
1 : 1
Сампдория
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
1
Сампдория
1
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
21:45
Сампдория
0 : 1
Лацио
16.05.2015
16 мая 2015
сб
21:45
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
0
Лацио
1
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
Удинезе
1 : 4
Сампдория
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1
Сампдория
4
был в запасе
02.05.2015
02 мая 2015
сб
19:00
Сампдория
0 : 1
Ювентус
02.05.2015
02 мая 2015
сб
19:00
минуты: 54' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Сампдория
0
Ювентус
1
минуты: 54' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Сампдория
1 : 1
Верона
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
1
Верона
1
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
21:45
Наполи
4 : 2
Сампдория
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
21:45
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
4
Сампдория
2
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
19:00
Сампдория
0 : 0
Чезена
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0
Чезена
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
21:45
Милан
1 : 1
Сампдория
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
1
Сампдория
1
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
19:30
Фиорентина
2 : 0
Сампдория
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
19:30
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
2
Сампдория
0
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Сампдория
1 : 0
Интер
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1
Интер
0
был в запасе
16.03.2015
16 марта 2015
пн
23:00
Рома
0 : 2
Сампдория
16.03.2015
16 марта 2015
пн
23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
0
Сампдория
2
был в запасе
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
Аталанта
1 : 2
Сампдория
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
1
Сампдория
2
был в запасе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
20:00
Кьево
2 : 1
Сампдория
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
17:00
Сампдория
1 : 1
Сассуоло
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
1
Сассуоло
1
был в запасе
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
17:00
Торино
5 : 1
Сампдория
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
5
Сампдория
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 21 тур
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
Сампдория
1 : 1
Палермо
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
1
Палермо
1
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 20 тур
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
Парма
0 : 2
Сампдория
54'
54'
54'
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
54'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Сампдория
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
Сампдория
1 : 0
Эмполи
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
1
Эмполи
0
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 18 тур
05.01.2015
05 янв. 2015
пн
22:45
Лацио
3 : 0
Сампдория
05.01.2015
05 янв. 2015
пн
22:45
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3
Сампдория
0
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
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