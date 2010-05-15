Джимми Манфруа
№29
Защитник
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Команда
Гренобль
Возраст
38
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
Марсель
2 : 0
Гренобль
67'
67'
67'
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
2
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Гренобль
2 : 0
Булонь
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 37 тур
Гренобль
2
Булонь
0
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 37 тур
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
Ланс
1 : 1
Гренобль
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Ланс
1
Гренобль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 20:00
Гренобль
2 : 2
Сошо
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Гренобль
2
Сошо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 20:00
Тулуза
4 : 0
Гренобль
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 20:00
минуты: 56' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
4
Гренобль
0
минуты: 56' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 20:00
Гренобль
1 : 2
Лорьян
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Гренобль
1
Лорьян
2
был в запасе
27.03.2010 27 марта 2010 сб 19:00
Лион
2 : 0
Гренобль
27.03.2010 27 марта 2010 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лион
2
Гренобль
0
был в запасе
14.03.2010 14 марта 2010 вс 19:00
Лилль
1 : 0
Гренобль
14.03.2010 14 марта 2010 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
1
Гренобль
0
был в запасе
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
Гренобль
1 : 1
Ле Ман
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Гренобль
1
Ле Ман
1
был в запасе
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 21:00
Нанси
0 : 2
Гренобль
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Нанси
0
Гренобль
2
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 21:00
Гренобль
0 : 1
Валансьен
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Гренобль
0
Валансьен
1
был в запасе
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
Монпелье
1 : 0
Гренобль
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
1
Гренобль
0
был в запасе
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 21:00
Гренобль
5 : 0
Осер
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Гренобль
5
Осер
0
был в запасе
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
Ренн
4 : 0
Гренобль
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
4
Гренобль
0
был в запасе
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
Гренобль
1 : 3
Бордо
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Гренобль
1
Бордо
3
был в запасе
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
Гренобль
1 : 2
Сент-Этьен
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Гренобль
1
Сент-Этьен
2
был в запасе
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 19:00
Гренобль
1 : 0
Тулуза
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Гренобль
1
Тулуза
0
был в запасе
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
Лорьян
2 : 2
Гренобль
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2
Гренобль
2
был в запасе
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 21:00
Гренобль
1 : 1
Лион
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Гренобль
1
Лион
1
был в запасе
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
Монако
0 : 0
Гренобль
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0
Гренобль
0
был в запасе