Бушаиб Эль-Мубарки
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
43
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
Гренобль
0 : 1
Сошо
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
минуты: 58' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Гренобль
0
Сошо
1
минуты: 58' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Ле Ман
1 : 1
Гренобль
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ле Ман
1
Гренобль
1
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
16.05.2009 16 мая 2009 сб 20:00
Гренобль
0 : 0
Нанси
16.05.2009 16 мая 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 66'
Франция. Лига 1, 36 тур
Гренобль
0
Нанси
0
минуты: 1' - 66' / Франция. Лига 1, 36 тур
13.05.2009 13 мая 2009 ср 20:00
Осер
2 : 0
Гренобль
13.05.2009 13 мая 2009 ср 20:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 35 тур
Осер
2
Гренобль
0
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 35 тур
02.05.2009 02 мая 2009 сб 20:00
Гренобль
0 : 0
Ницца
02.05.2009 02 мая 2009 сб 20:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Гренобль
0
Ницца
0
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Гавр
0 : 1
Гренобль
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Гавр
0
Гренобль
1
был в запасе
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 20:00
Гренобль
1 : 0
Тулуза
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Гренобль
1
Тулуза
0
был в запасе
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
Гренобль
1 : 0
Сент-Этьен
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Гренобль
1
Сент-Этьен
0
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
07.03.2009 07 марта 2009 сб 21:00
Гренобль
2 : 1
Кан
07.03.2009 07 марта 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Гренобль
2
Кан
1
был в запасе
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
Монако
1 : 0
Гренобль
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
1
Гренобль
0
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
Гренобль
0 : 0
Осер
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
минуты: 1' - 54'
Франция. Лига 1, 17 тур
Гренобль
0
Осер
0
минуты: 1' - 54' / Франция. Лига 1, 17 тур
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 21:00
Гренобль
0 : 0
Гавр
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 21:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Гренобль
0
Гавр
0
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур