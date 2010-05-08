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Миливое Витакич
№27
Защитник
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Команда
Гренобль
Возраст
44
Рост
185
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Гренобль
2 : 0
Булонь
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Гренобль
2
Булонь
0
был в запасе
05.05.2010
05 мая 2010
ср
20:00
Ланс
1 : 1
Гренобль
05.05.2010
05 мая 2010
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Ланс
1
Гренобль
1
был в запасе
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
Ницца
2 : 1
Гренобль
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
2
Гренобль
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 34 тур
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
20:00
Тулуза
4 : 0
Гренобль
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
4
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
20:00
Гренобль
1 : 2
Лорьян
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Гренобль
1
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
27.03.2010
27 марта 2010
сб
19:00
Лион
2 : 0
Гренобль
27.03.2010
27 марта 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лион
2
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
Гренобль
0 : 0
Монако
54'
54'
54'
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Гренобль
0
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
14.03.2010
14 марта 2010
вс
19:00
Лилль
1 : 0
Гренобль
14.03.2010
14 марта 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
1
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
Гренобль
1 : 1
Ле Ман
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Гренобль
1
Ле Ман
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
21:00
Нанси
0 : 2
Гренобль
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Нанси
0
Гренобль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
Гренобль
0 : 1
Валансьен
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Гренобль
0
Валансьен
1
был в запасе
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
Монпелье
1 : 0
Гренобль
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
1
Гренобль
0
был в запасе
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
21:00
Гренобль
5 : 0
Осер
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
21:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Гренобль
5
Осер
0
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
Ренн
4 : 0
Гренобль
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
4
Гренобль
0
был в запасе
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
Ле Ман
1 : 0
Гренобль
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Ле Ман
1
Гренобль
0
был в запасе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
Сошо
1 : 0
Гренобль
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Сошо
1
Гренобль
0
был в запасе
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
19:00
Гренобль
1 : 0
Тулуза
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Гренобль
1
Тулуза
0
был в запасе
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
20:00
Гренобль
2 : 3
Монпелье
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Гренобль
2
Монпелье
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
20:00
Осер
2 : 0
Гренобль
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Осер
2
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
Гренобль
0 : 4
Ренн
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Гренобль
0
Ренн
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
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