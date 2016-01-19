Ларсен Туре
№39
Нападающий
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Команда
Ипсвич Таун
Возраст
36
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
Портсмут
2 : 1
Ипсвич Таун
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
минуты: 76' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Портсмут
2
Ипсвич Таун
1
минуты: 76' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала