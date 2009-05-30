Валид Реграги
№0
Защитник
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Команда
Возраст
45
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
Гренобль
0 : 1
Сошо
81'
81'
81'
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Гренобль
0
Сошо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Ле Ман
1 : 1
Гренобль
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ле Ман
1
Гренобль
1
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
02.05.2009 02 мая 2009 сб 20:00
Гренобль
0 : 0
Ницца
02.05.2009 02 мая 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Гренобль
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Гавр
0 : 1
Гренобль
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Гавр
0
Гренобль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 20:00
Гренобль
1 : 0
Тулуза
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Гренобль
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
07.03.2009 07 марта 2009 сб 21:00
Гренобль
2 : 1
Кан
07.03.2009 07 марта 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Гренобль
2
Кан
1
был в запасе
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 23:00
Ренн
1 : 0
Гренобль
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 23:00
минуты: 1' - 52'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
1
Гренобль
0
минуты: 1' - 52' / Франция. Лига 1, 20 тур
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 21:00
Гренобль
2 : 1
Ле Ман
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Гренобль
2
Ле Ман
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 21:00
Нанси
2 : 0
Гренобль
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Нанси
2
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
10.12.2008 10 дек. 2008 ср 21:00
Ницца
0 : 0
Гренобль
61'
61'
61'
10.12.2008 10 дек. 2008 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
0
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
Гренобль
0 : 0
Осер
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Гренобль
0
Осер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 21:00
Гренобль
0 : 0
Гавр
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Гренобль
0
Гавр
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур