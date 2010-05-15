Шо Ито
№20
Нападающий
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Команда
Гренобль
Возраст
32
Рост
184
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
Марсель
2 : 0
Гренобль
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
2
Гренобль
0
был в запасе
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Гренобль
2 : 0
Булонь
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Гренобль
2
Булонь
0
был в запасе
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
Ланс
1 : 1
Гренобль
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Ланс
1
Гренобль
1
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
Ницца
2 : 1
Гренобль
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
2
Гренобль
1
был в запасе
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 20:00
Гренобль
2 : 2
Сошо
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Гренобль
2
Сошо
2
был в запасе