Лоран Маке
№18
Полузащитник
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Команда
Гренобль
Возраст
41
Рост
178
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 20:00
Гренобль
1 : 2
Лорьян
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Гренобль
1
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
Монпелье
1 : 0
Гренобль
5'
5'
5'
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
1
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 21:00
Гренобль
1 : 1
Ницца
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Гренобль
1
Ницца
1
был в запасе
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
Ле Ман
1 : 0
Гренобль
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Ле Ман
1
Гренобль
0
был в запасе
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
Сошо
1 : 0
Гренобль
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 55'
Франция. Лига 1, 17 тур
Сошо
1
Гренобль
0
минуты: 1' - 55' / Франция. Лига 1, 17 тур
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 19:00
Гренобль
1 : 0
Тулуза
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Гренобль
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
Лорьян
2 : 2
Гренобль
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2
Гренобль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 21:00
Гренобль
1 : 1
Лион
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Гренобль
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
Монако
0 : 0
Гренобль
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 21:00
Гренобль
0 : 2
Лилль
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 21:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Гренобль
0
Лилль
2
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 20:00
Гренобль
1 : 2
Нанси
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Гренобль
1
Нанси
2
был в запасе
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 20:00
Валансьен
2 : 0
Гренобль
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Валансьен
2
Гренобль
0
был в запасе
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 20:00
Гренобль
2 : 3
Монпелье
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Гренобль
2
Монпелье
3
был в запасе
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 20:00
Осер
2 : 0
Гренобль
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Осер
2
Гренобль
0
был в запасе
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 20:00
Гренобль
0 : 4
Ренн
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Гренобль
0
Ренн
4
был в запасе