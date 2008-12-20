Пол Каттье
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Гренобль
Возраст
35
Рост
187
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 21:00
Гренобль
2 : 1
Ле Ман
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Гренобль
2
Ле Ман
1
был в запасе