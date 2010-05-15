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Зоран Рендулич
№15
Защитник
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Команда
Гренобль
Возраст
37
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Марсель
2 : 0
Гренобль
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
2
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Гренобль
2 : 0
Булонь
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Гренобль
2
Булонь
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
05.05.2010
05 мая 2010
ср
20:00
Ланс
1 : 1
Гренобль
05.05.2010
05 мая 2010
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Ланс
1
Гренобль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
Ницца
2 : 1
Гренобль
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
2
Гренобль
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
14.03.2010
14 марта 2010
вс
19:00
Лилль
1 : 0
Гренобль
14.03.2010
14 марта 2010
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
1
Гренобль
0
был в запасе
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
Гренобль
0 : 1
Валансьен
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Гренобль
0
Валансьен
1
был в запасе
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
Монпелье
1 : 0
Гренобль
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
1
Гренобль
0
был в запасе
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
21:00
Гренобль
5 : 0
Осер
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Гренобль
5
Осер
0
был в запасе
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
Ренн
4 : 0
Гренобль
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
4
Гренобль
0
был в запасе
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
21:00
Гренобль
1 : 3
Бордо
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
21:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Гренобль
1
Бордо
3
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
Гренобль
1 : 2
Сент-Этьен
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Гренобль
1
Сент-Этьен
2
был в запасе
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
21:00
Монако
0 : 0
Гренобль
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0
Гренобль
0
был в запасе
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
Гренобль
0 : 2
Лилль
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Гренобль
0
Лилль
2
был в запасе
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
20:00
Гренобль
2 : 3
Монпелье
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Гренобль
2
Монпелье
3
был в запасе
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
20:00
Осер
2 : 0
Гренобль
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Осер
2
Гренобль
0
был в запасе
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
Гренобль
0 : 4
Ренн
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Гренобль
0
Ренн
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
22:00
Бордо
1 : 0
Гренобль
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
1
Гренобль
0
был в запасе
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
Сент-Этьен
1 : 0
Гренобль
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
1
Гренобль
0
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
18:00
Гренобль
1 : 2
Ланс
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
18:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Гренобль
1
Ланс
2
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:00
Булонь
2 : 1
Гренобль
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Булонь
2
Гренобль
1
был в запасе