Зоран Рендулич
№15
Защитник
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Команда
Гренобль
Возраст
37
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
Марсель
2 : 0
Гренобль
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
2
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Гренобль
2 : 0
Булонь
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Гренобль
2
Булонь
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
Ланс
1 : 1
Гренобль
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Ланс
1
Гренобль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
Ницца
2 : 1
Гренобль
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
2
Гренобль
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
14.03.2010 14 марта 2010 вс 19:00
Лилль
1 : 0
Гренобль
14.03.2010 14 марта 2010 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
1
Гренобль
0
был в запасе
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 21:00
Гренобль
0 : 1
Валансьен
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Гренобль
0
Валансьен
1
был в запасе
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
Монпелье
1 : 0
Гренобль
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
1
Гренобль
0
был в запасе
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 21:00
Гренобль
5 : 0
Осер
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Гренобль
5
Осер
0
был в запасе
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
Ренн
4 : 0
Гренобль
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
4
Гренобль
0
был в запасе
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
Гренобль
1 : 3
Бордо
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Гренобль
1
Бордо
3
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
Гренобль
1 : 2
Сент-Этьен
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Гренобль
1
Сент-Этьен
2
был в запасе
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
Монако
0 : 0
Гренобль
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0
Гренобль
0
был в запасе
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 21:00
Гренобль
0 : 2
Лилль
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Гренобль
0
Лилль
2
был в запасе
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 20:00
Гренобль
2 : 3
Монпелье
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Гренобль
2
Монпелье
3
был в запасе
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 20:00
Осер
2 : 0
Гренобль
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Осер
2
Гренобль
0
был в запасе
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 20:00
Гренобль
0 : 4
Ренн
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Гренобль
0
Ренн
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 22:00
Бордо
1 : 0
Гренобль
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
1
Гренобль
0
был в запасе
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 20:00
Сент-Этьен
1 : 0
Гренобль
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 20:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
1
Гренобль
0
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 18:00
Гренобль
1 : 2
Ланс
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 18:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Гренобль
1
Ланс
2
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 18:00
Булонь
2 : 1
Гренобль
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Булонь
2
Гренобль
1
был в запасе