Лоран Батльес
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
45
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 18:00
Сошо
2 : 1
Сент-Этьен
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 18:00
минуты: 59' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Сошо
2
Сент-Этьен
1
минуты: 59' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 22:00
Марсель
0 : 0
Сент-Этьен
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 22:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
0
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 3 тур
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
Сент-Этьен
1 : 0
Нанси
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
1
Нанси
0
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 22:00
Бордо
1 : 2
Сент-Этьен
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 22:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
1
Сент-Этьен
2
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур