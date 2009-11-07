Даниэль Морейра
№7
Нападающий
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Команда
Возраст
43
Рост
177
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
Лорьян
5 : 0
Булонь
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 66'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
5
Булонь
0
минуты: 1' - 66' / Франция. Лига 1, 13 тур
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 20:00
Булонь
0 : 2
Бордо
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Булонь
0
Бордо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 20:00
Валансьен
1 : 1
Булонь
83'
83'
83'
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 20:00
83'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Валансьен
1
Булонь
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 20:00
Булонь
0 : 0
Осер
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 20:00
минуты: 63' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Булонь
0
Осер
0
минуты: 63' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 20:00
Сент-Этьен
0 : 1
Булонь
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
0
Булонь
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 18:00
Булонь
2 : 1
Гренобль
90'
90'
90'
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 18:00
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Булонь
2
Гренобль
1
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур