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Коронавирус
Софиан Фегули
№89
Полузащитник
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Команда
Галатасарай
Возраст
31
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы квалификация
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2012/2013
2011/2012
2010/2011
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
20:55
Галатасарай
1 : 1
Брюгге
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Галатасарай
1
Брюгге
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
06.11.2019
06 нояб. 2019
ср
23:00
Реал
6 : 0
Галатасарай
06.11.2019
06 нояб. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Реал
6
Галатасарай
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
Галатасарай
0 : 1
Реал
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Галатасарай
0
Реал
1
был в запасе
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
19:55
Брюгге
0 : 0
Галатасарай
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Брюгге
0
Галатасарай
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур