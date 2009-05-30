Христо Янев
№7
Полузащитник
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Команда
Литекс
Возраст
42
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
Гренобль
0 : 1
Сошо
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Гренобль
0
Сошо
1
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Ле Ман
1 : 1
Гренобль
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Ле Ман
1
Гренобль
1
был в запасе
16.05.2009 16 мая 2009 сб 20:00
Гренобль
0 : 0
Нанси
16.05.2009 16 мая 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Гренобль
0
Нанси
0
был в запасе