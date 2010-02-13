Санди Пайо
№3
Защитник
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Команда
Гренобль
Возраст
34
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
Монпелье
1 : 0
Гренобль
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
1
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 21:00
Гренобль
5 : 0
Осер
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Гренобль
5
Осер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
Ренн
4 : 0
Гренобль
67'
67'
67'
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
4
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
Гренобль
1 : 3
Бордо
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Гренобль
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
Гренобль
1 : 2
Сент-Этьен
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Гренобль
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 21:00
Гренобль
1 : 1
Ницца
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Гренобль
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
Ле Ман
1 : 0
Гренобль
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ле Ман
1
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
Сошо
1 : 0
Гренобль
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Сошо
1
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 19:00
Гренобль
1 : 0
Тулуза
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Гренобль
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
Лорьян
2 : 2
Гренобль
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2
Гренобль
2
был в запасе
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 21:00
Гренобль
1 : 1
Лион
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Гренобль
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 20:00
Гренобль
0 : 4
Ренн
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 5'
Франция. Лига 1, 6 тур
Гренобль
0
Ренн
4
минуты: 1' - 5' / Франция. Лига 1, 6 тур
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 22:00
Бордо
1 : 0
Гренобль
29'
29'
29'
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
1
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 20:00
Сент-Этьен
1 : 0
Гренобль
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
1
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 18:00
Гренобль
1 : 2
Ланс
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Гренобль
1
Ланс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 18:00
Булонь
2 : 1
Гренобль
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Булонь
2
Гренобль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
08.08.2009 08 авг. 2009 сб 22:00
Гренобль
0 : 2
Марсель
08.08.2009 08 авг. 2009 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Гренобль
0
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур