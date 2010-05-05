Лоран Куртуа
№2
Полузащитник
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Команда
Гренобль
Возраст
42
Рост
171
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
Ланс
1 : 1
Гренобль
54'
45'
54'
45'
54'
45'
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
54'
45'
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 36 тур
Ланс
1
Гренобль
1
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 36 тур
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
Ницца
2 : 1
Гренобль
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
2
Гренобль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 20:00
Гренобль
2 : 2
Сошо
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 84'
Франция. Лига 1, 33 тур
Гренобль
2
Сошо
2
минуты: 1' - 84' / Франция. Лига 1, 33 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 20:00
Тулуза
4 : 0
Гренобль
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 56'
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
4
Гренобль
0
минуты: 1' - 56' / Франция. Лига 1, 32 тур
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 20:00
Гренобль
1 : 2
Лорьян
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 31 тур
Гренобль
1
Лорьян
2
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 31 тур
27.03.2010 27 марта 2010 сб 19:00
Лион
2 : 0
Гренобль
27.03.2010 27 марта 2010 сб 19:00
минуты: 63' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лион
2
Гренобль
0
минуты: 63' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
20.03.2010 20 марта 2010 сб 21:00
Гренобль
0 : 0
Монако
20.03.2010 20 марта 2010 сб 21:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Гренобль
0
Монако
0
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
Гренобль
1 : 3
Бордо
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
минуты: 1' - 59'
Франция. Лига 1, 21 тур
Гренобль
1
Бордо
3
минуты: 1' - 59' / Франция. Лига 1, 21 тур
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
Гренобль
1 : 2
Сент-Этьен
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Гренобль
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 21:00
Гренобль
1 : 1
Ницца
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Гренобль
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
Ле Ман
1 : 0
Гренобль
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ле Ман
1
Гренобль
0
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
Сошо
1 : 0
Гренобль
87'
87'
87'
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
минуты: 55' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Сошо
1
Гренобль
0
минуты: 55' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 21:00
Гренобль
1 : 1
Лион
71'
71'
71'
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Гренобль
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
Монако
0 : 0
Гренобль
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0
Гренобль
0
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 13 тур
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 21:00
Гренобль
0 : 2
Лилль
18'
18'
18'
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Гренобль
0
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 20:00
Гренобль
1 : 2
Нанси
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Гренобль
1
Нанси
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 20:00
Валансьен
2 : 0
Гренобль
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Валансьен
2
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 20:00
Гренобль
2 : 3
Монпелье
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 8 тур
Гренобль
2
Монпелье
3
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 8 тур
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 20:00
Осер
2 : 0
Гренобль
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Осер
2
Гренобль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 20:00
Гренобль
0 : 4
Ренн
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Гренобль
0
Ренн
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур