Патрик Мтилига
№8
Защитник
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Команда
Нордшелланд
Возраст
40
Рост
172
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.07.2013 30 июля 2013 вт 20:00
Нордшелланд
0 : 1
Зенит
58'
58'
58'
30.07.2013 30 июля 2013 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Нордшелланд
0
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов, 3 раунд