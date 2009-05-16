Саша Дум
№14
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
34
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
Байер
5 : 0
Боруссия
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Байер
5
Боруссия
0
был в запасе
08.05.2009 08 мая 2009 пт 22:00
Байер
2 : 2
Арминия
08.05.2009 08 мая 2009 пт 22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Байер
2
Арминия
2
был в запасе
02.05.2009 02 мая 2009 сб 16:30
Шальке-04
1 : 2
Байер
02.05.2009 02 мая 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Шальке-04
1
Байер
2
был в запасе
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 16:30
Байер
0 : 1
Карлсруэ
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 16:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
0
Карлсруэ
1
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 18:00
Байер
1 : 1
Вердер
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
1
Вердер
1
был в запасе
21.03.2009 21 марта 2009 сб 17:30
Байер
1 : 1
Айнтрахт
21.03.2009 21 марта 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Байер
1
Айнтрахт
1
был в запасе
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 17:30
Ганновер-96
1 : 0
Байер
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 17:30
минуты: 61' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Ганновер-96
1
Байер
0
минуты: 61' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
13.02.2009 13 февр. 2009 пт 22:30
Хоффенхайм
1 : 4
Байер
13.02.2009 13 февр. 2009 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
1
Байер
4
был в запасе