Юлиан Шибер
№20
Нападающий
Подписаться
Команда
Аугсбург
Возраст
32
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.06.2020 07 июня 2020 вс 19:00
Аугсбург
1 : 1
Кельн
07.06.2020 07 июня 2020 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Аугсбург
1
Кельн
1
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Аугсбург
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
3
Аугсбург
1
был в запасе
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 22:30
Аугсбург
3 : 0
Фортуна
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Аугсбург
3
Фортуна
0
был в запасе
13.12.2019 13 дек. 2019 пт 22:30
Хоффенхайм
2 : 4
Аугсбург
13.12.2019 13 дек. 2019 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Хоффенхайм
2
Аугсбург
4
был в запасе
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:30
Аугсбург
2 : 1
Майнц
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Аугсбург
2
Майнц
1
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 17:30
Кельн
1 : 1
Аугсбург
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Кельн
1
Аугсбург
1
был в запасе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:30
Аугсбург
4 : 0
Герта
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Аугсбург
4
Герта
0
был в запасе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:30
Вольфсбург
0 : 0
Аугсбург
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
0
Аугсбург
0
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
Аугсбург
2 : 2
Бавария
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
2
Бавария
2
был в запасе
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 14:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 14:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия
5
Аугсбург
1
был в запасе
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
Аугсбург
0 : 3
Байер
75'
75'
75'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
0
Байер
3
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:30
Фрайбург
1 : 1
Аугсбург
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Фрайбург
1
Аугсбург
1
был в запасе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
Аугсбург
2 : 1
Айнтрахт
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Аугсбург
2
Айнтрахт
1
был в запасе
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 16:30
Вердер
3 : 2
Аугсбург
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
3
Аугсбург
2
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
Аугсбург
1 : 1
Унион
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Аугсбург
1
Унион
1
был в запасе