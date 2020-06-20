Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Игорь Акинфеев
Россия
Испания
Италия
Англия
Польша
Франция
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Химки
ЦСКА
Барселона
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Криштиану Роналду
Лига Европы
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Спартак
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Себастьян Лангкамп
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Вердер
Возраст
33
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2008/2009
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
Майнц
3 : 1
Вердер
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Майнц
3
Вердер
1
был в запасе
16.06.2020
16 июня 2020
вт
21:30
Вердер
0 : 1
Бавария
88'
88'
88'
16.06.2020
16 июня 2020
вт
21:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
0
Бавария
1
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
13.06.2020
13 июня 2020
сб
16:30
Падерборн
1 : 5
Вердер
13.06.2020
13 июня 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Падерборн
1
Вердер
5
был в запасе
07.06.2020
07 июня 2020
вс
14:30
Вердер
0 : 1
Вольфсбург
07.06.2020
07 июня 2020
вс
14:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер
0
Вольфсбург
1
был в запасе
03.06.2020
03 июня 2020
ср
21:30
Вердер
0 : 3
Айнтрахт
03.06.2020
03 июня 2020
ср
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер
0
Айнтрахт
3
был в запасе
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
Шальке-04
0 : 1
Вердер
20'
20'
20'
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Шальке-04
0
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Вердер
0 : 0
Боруссия
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
0
Боруссия
0
был в запасе
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Фрайбург
0 : 1
Вердер
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фрайбург
0
Вердер
1
был в запасе
18.05.2020
18 мая 2020
пн
21:30
Вердер
1 : 4
Байер
18.05.2020
18 мая 2020
пн
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
1
Байер
4
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Вердер
0 : 2
Боруссия
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
0
Боруссия
2
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:30
Вердер
0 : 3
Хоффенхайм
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
0
Хоффенхайм
3
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Фортуна
0 : 1
Вердер
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фортуна
0
Вердер
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Кельн
1 : 0
Вердер
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
1
Вердер
0
был в запасе
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
20:00
Вердер
0 : 1
Падерборн
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
0
Падерборн
1
был в запасе
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
20:00
Вольфсбург
2 : 3
Вердер
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
2
Вердер
3
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Вердер
1 : 2
Шальке-04
55'
55'
55'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
1
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
Боруссия
3 : 1
Вердер
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия
3
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
17:30
Вердер
2 : 2
Фрайбург
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
2
Фрайбург
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
Байер
2 : 2
Вердер
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Байер
2
Вердер
2
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Вердер
1 : 1
Герта
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
1
Герта
1
был в запасе
Показать все игры