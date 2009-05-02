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Коронавирус
Александр Крюк
№6
Защитник
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Команда
Оснабрюк
Возраст
34
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
02.05.2009
02 мая 2009
сб
16:30
Айнтрахт
0 : 2
Боруссия
02.05.2009
02 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
0
Боруссия
2
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
Арминия
0 : 0
Айнтрахт
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Арминия
0
Айнтрахт
0
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
Гамбург
1 : 0
Айнтрахт
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Гамбург
1
Айнтрахт
0
был в запасе
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
17:30
Айнтрахт
4 : 0
Бохум
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
17:30
минуты: 89' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
4
Бохум
0
минуты: 89' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур