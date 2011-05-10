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Ибрахим Каш
№78
Защитник
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Команда
Возраст
34
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2008/2009
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:55
Реал
4 : 0
Хетафе
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Реал
4
Хетафе
0
был в запасе
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
Спортинг
2 : 0
Хетафе
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Спортинг
2
Хетафе
0
был в запасе
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
19:00
Эркулес
0 : 0
Хетафе
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Эркулес
0
Хетафе
0
был в запасе
03.01.2011
03 янв. 2011
пн
23:55
Хетафе
2 : 3
Реал
03.01.2011
03 янв. 2011
пн
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
2
Реал
3
был в запасе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
19:00
Альмерия
2 : 3
Хетафе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Альмерия
2
Хетафе
3
был в запасе
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
22:00
Севилья
1 : 3
Хетафе
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1
Хетафе
3
был в запасе
22.11.2010
22 нояб. 2010
пн
23:00
Хетафе
1 : 1
Сарагоса
22.11.2010
22 нояб. 2010
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
1
Сарагоса
1
был в запасе
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
23:00
Валенсия
2 : 0
Хетафе
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
2
Хетафе
0
был в запасе