Ибрахим Каш
№78
Защитник
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Команда
Возраст
34
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.05.2011 10 мая 2011 вт 22:55
Реал
4 : 0
Хетафе
10.05.2011 10 мая 2011 вт 22:55
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Реал
4
Хетафе
0
был в запасе
06.03.2011 06 марта 2011 вс 19:00
Спортинг
2 : 0
Хетафе
06.03.2011 06 марта 2011 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Спортинг
2
Хетафе
0
был в запасе
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 19:00
Эркулес
0 : 0
Хетафе
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Эркулес
0
Хетафе
0
был в запасе
03.01.2011 03 янв. 2011 пн 23:55
Хетафе
2 : 3
Реал
03.01.2011 03 янв. 2011 пн 23:55
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
2
Реал
3
был в запасе
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 19:00
Альмерия
2 : 3
Хетафе
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Альмерия
2
Хетафе
3
был в запасе
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 22:00
Севилья
1 : 3
Хетафе
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1
Хетафе
3
был в запасе
22.11.2010 22 нояб. 2010 пн 23:00
Хетафе
1 : 1
Сарагоса
22.11.2010 22 нояб. 2010 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
1
Сарагоса
1
был в запасе
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 23:00
Валенсия
2 : 0
Хетафе
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
2
Хетафе
0
был в запасе