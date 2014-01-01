Томми Смит
№24
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
41
Рост
173
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
Арсенал
2 : 0
Кардифф
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Арсенал
2
Кардифф
0
был в запасе
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 17:00
Вест Хэм
2 : 0
Кардифф
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Вест Хэм
2
Кардифф
0
был в запасе