Джей ДеМерит
№6
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 20:30
Уотфорд
1 : 3
Челси
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Уотфорд
1
Челси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала