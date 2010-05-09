Стивен Томпсон
№30
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
42
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
Бернли
4 : 2
Тоттенхэм
88'
88'
88'
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
88'
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Бернли
4
Тоттенхэм
2
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
01.05.2010 01 мая 2010 сб 14:45
Бирмингем Сити
2 : 1
Бернли
87'
87'
87'
01.05.2010 01 мая 2010 сб 14:45
87'
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Бирмингем Сити
2
Бернли
1
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 17:00
Бернли
0 : 4
Ливерпуль
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 17:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Бернли
0
Ливерпуль
4
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 17:00
Сандерленд
2 : 1
Бернли
82'
90'
82'
90'
82'
90'
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 17:00
82'
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сандерленд
2
Бернли
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 17:00
Халл Сити
1 : 4
Бернли
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Халл Сити
1
Бернли
4
был в запасе
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 19:30
Бернли
1 : 6
Манчестер Сити
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Бернли
1
Манчестер Сити
6
был в запасе
28.03.2010 28 марта 2010 вс 14:00
Бернли
0 : 1
Блэкберн
28.03.2010 28 марта 2010 вс 14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Бернли
0
Блэкберн
1
был в запасе
20.03.2010 20 марта 2010 сб 18:00
Уиган Атлетик
1 : 0
Бернли
20.03.2010 20 марта 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Уиган Атлетик
1
Бернли
0
был в запасе
13.03.2010 13 марта 2010 сб 18:00
Бернли
1 : 2
Вулверхэмптон
73'
73'
73'
13.03.2010 13 марта 2010 сб 18:00
73'
минуты: 55' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Бернли
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 55' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
10.03.2010 10 марта 2010 ср 22:45
Бернли
1 : 1
Сток Сити
10.03.2010 10 марта 2010 ср 22:45
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Бернли
1
Сток Сити
1
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
06.03.2010 06 марта 2010 сб 18:00
Арсенал
3 : 1
Бернли
06.03.2010 06 марта 2010 сб 18:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
3
Бернли
1
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 18:00
Бернли
1 : 2
Портсмут
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 18:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Бернли
1
Портсмут
2
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 17:00
Астон Вилла
5 : 2
Бернли
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Астон Вилла
5
Бернли
2
был в запасе
09.02.2010 09 февр. 2010 вт 23:00
Фулхэм
3 : 0
Бернли
09.02.2010 09 февр. 2010 вт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Фулхэм
3
Бернли
0
был в запасе
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 18:00
Бернли
2 : 1
Вест Хэм
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 18:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
2
Вест Хэм
1
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 20:30
Бернли
1 : 2
Челси
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 20:30
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Бернли
1
Челси
2
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
26.01.2010 26 янв. 2010 вт 23:00
Болтон
1 : 0
Бернли
26.01.2010 26 янв. 2010 вт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Болтон
1
Бернли
0
был в запасе
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Бернли
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 18:00
минуты: 35' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед
3
Бернли
0
минуты: 35' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 18:00
Эвертон
2 : 0
Бернли
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 18:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
2
Бернли
0
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 17:00
Бернли
1 : 1
Болтон
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бернли
1
Болтон
1
был в запасе