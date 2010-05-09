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Олимпиада
Коронавирус
Стивен Томпсон
№30
Нападающий
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Команда
Возраст
42
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2009/2010
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
Бернли
4 : 2
Тоттенхэм
88'
88'
88'
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
88'
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Бернли
4
Тоттенхэм
2
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
01.05.2010
01 мая 2010
сб
14:45
Бирмингем Сити
2 : 1
Бернли
87'
87'
87'
01.05.2010
01 мая 2010
сб
14:45
87'
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Бирмингем Сити
2
Бернли
1
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
17:00
Бернли
0 : 4
Ливерпуль
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
17:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Бернли
0
Ливерпуль
4
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:00
Сандерленд
2 : 1
Бернли
82'
90'
82'
90'
82'
90'
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:00
82'
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сандерленд
2
Бернли
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
Халл Сити
1 : 4
Бернли
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Халл Сити
1
Бернли
4
был в запасе
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
19:30
Бернли
1 : 6
Манчестер Сити
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Бернли
1
Манчестер Сити
6
был в запасе
28.03.2010
28 марта 2010
вс
14:00
Бернли
0 : 1
Блэкберн
28.03.2010
28 марта 2010
вс
14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Бернли
0
Блэкберн
1
был в запасе
20.03.2010
20 марта 2010
сб
18:00
Уиган Атлетик
1 : 0
Бернли
20.03.2010
20 марта 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Уиган Атлетик
1
Бернли
0
был в запасе
13.03.2010
13 марта 2010
сб
18:00
Бернли
1 : 2
Вулверхэмптон
73'
73'
73'
13.03.2010
13 марта 2010
сб
18:00
73'
минуты: 55' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Бернли
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 55' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
10.03.2010
10 марта 2010
ср
22:45
Бернли
1 : 1
Сток Сити
10.03.2010
10 марта 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Бернли
1
Сток Сити
1
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
06.03.2010
06 марта 2010
сб
18:00
Арсенал
3 : 1
Бернли
06.03.2010
06 марта 2010
сб
18:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
3
Бернли
1
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
18:00
Бернли
1 : 2
Портсмут
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
18:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Бернли
1
Портсмут
2
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
Астон Вилла
5 : 2
Бернли
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Астон Вилла
5
Бернли
2
был в запасе
09.02.2010
09 февр. 2010
вт
23:00
Фулхэм
3 : 0
Бернли
09.02.2010
09 февр. 2010
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Фулхэм
3
Бернли
0
был в запасе
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
Бернли
2 : 1
Вест Хэм
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
2
Вест Хэм
1
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
20:30
Бернли
1 : 2
Челси
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
20:30
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Бернли
1
Челси
2
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
26.01.2010
26 янв. 2010
вт
23:00
Болтон
1 : 0
Бернли
26.01.2010
26 янв. 2010
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Болтон
1
Бернли
0
был в запасе
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Бернли
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
18:00
минуты: 35' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед
3
Бернли
0
минуты: 35' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
18:00
Эвертон
2 : 0
Бернли
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
18:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
2
Бернли
0
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
17:00
Бернли
1 : 1
Болтон
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бернли
1
Болтон
1
был в запасе
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