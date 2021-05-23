Джей Родригес
№19
Нападающий
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Команда
Бернли
Возраст
31
Рост
185
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Бернли
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Бернли
0
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
Бернли
0 : 3
Ливерпуль
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Бернли
0
Ливерпуль
3
был в запасе
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:30
Бернли
0 : 4
Лидс
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:30
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Бернли
0
Лидс
4
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
10.05.2021 10 мая 2021 пн 22:00
Фулхэм
0 : 2
Бернли
10.05.2021 10 мая 2021 пн 22:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Фулхэм
0
Бернли
2
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
03.05.2021 03 мая 2021 пн 22:15
Бернли
1 : 2
Вест Хэм
03.05.2021 03 мая 2021 пн 22:15
минуты: 61' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Бернли
1
Вест Хэм
2
минуты: 61' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 14:00
Вулверхэмптон
0 : 4
Бернли
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вулверхэмптон
0
Бернли
4
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Бернли
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 18:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
3
Бернли
1
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Саутгемптон
3 : 2
Бернли
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Саутгемптон
3
Бернли
2
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:30
Эвертон
1 : 2
Бернли
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:30
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Эвертон
1
Бернли
2
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 15:30
Бернли
1 : 1
Арсенал
06.03.2021 06 марта 2021 сб 15:30
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Бернли
1
Арсенал
1
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Бернли
1 : 1
Лестер Сити
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Бернли
1
Лестер Сити
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Тоттенхэм
4 : 0
Бернли
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм
4
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:00
Бернли
0 : 0
Вест Бромвич
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
0
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 21:00
Бернли
1 : 1
Фулхэм
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 18:00
Кристал Пэлас
0 : 3
Бернли
10'
10'
10'
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 18:00
10'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
0
Бернли
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
Бернли
1 : 1
Брайтон & Хов
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Бернли
0 : 2
Манчестер Сити
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Бернли
0
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 15:00
Челси
2 : 0
Бернли
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 15:00
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Челси
2
Бернли
0
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
Бернли
3 : 2
Астон Вилла
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Бернли
3
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:00
Ливерпуль
0 : 1
Бернли
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
0
Бернли
1
был в запасе