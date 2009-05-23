Габор Кирай
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
45
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
Энерги
3 : 0
Байер
23.05.2009 23 мая 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Энерги
3
Байер
0
был в запасе
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
Байер
5 : 0
Боруссия
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Байер
5
Боруссия
0
был в запасе
12.05.2009 12 мая 2009 вт 21:00
Бавария
3 : 0
Байер
12.05.2009 12 мая 2009 вт 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бавария
3
Байер
0
был в запасе
08.05.2009 08 мая 2009 пт 22:00
Байер
2 : 2
Арминия
08.05.2009 08 мая 2009 пт 22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Байер
2
Арминия
2
был в запасе
02.05.2009 02 мая 2009 сб 16:30
Шальке-04
1 : 2
Байер
02.05.2009 02 мая 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Шальке-04
1
Байер
2
был в запасе
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 16:30
Байер
0 : 1
Карлсруэ
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
0
Карлсруэ
1
был в запасе
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 1
Байер
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
2
Байер
1
был в запасе
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 18:00
Байер
1 : 1
Вердер
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
1
Вердер
1
был в запасе
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
Кельн
0 : 2
Байер
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кельн
0
Байер
2
был в запасе
21.03.2009 21 марта 2009 сб 17:30
Байер
1 : 1
Айнтрахт
21.03.2009 21 марта 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Байер
1
Айнтрахт
1
был в запасе
14.03.2009 14 марта 2009 сб 17:30
Герта
1 : 0
Байер
14.03.2009 14 марта 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Герта
1
Байер
0
был в запасе
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
Байер
1 : 1
Бохум
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
1
Бохум
1
был в запасе
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 17:30
Ганновер-96
1 : 0
Байер
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Ганновер-96
1
Байер
0
был в запасе
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 19:00
Байер
1 : 2
Гамбург
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
1
Гамбург
2
был в запасе
13.02.2009 13 февр. 2009 пт 22:30
Хоффенхайм
1 : 4
Байер
13.02.2009 13 февр. 2009 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
1
Байер
4
был в запасе
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 17:30
Байер
2 : 4
Штутгарт
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер
2
Штутгарт
4
был в запасе