Стивен Колдуэлл
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
40
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.02.2012 18 февр. 2012 сб 15:30
Челси
1 : 1
Бирмингем Сити
18.02.2012 18 февр. 2012 сб 15:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Челси
1
Бирмингем Сити
1
был в запасе