Майкл Дафф
№4
Защитник
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Команда
Возраст
43
Рост
185
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 18:00
Арсенал
2 : 1
Бернли
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Арсенал
2
Бернли
1
был в запасе