Кристиан Кальвенес
№3
Защитник
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Команда
Возраст
44
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 20:30
Бернли
1 : 2
Челси
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 20:30
минуты: 1' - 36'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Бернли
1
Челси
2
минуты: 1' - 36' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
26.01.2010 26 янв. 2010 вт 23:00
Болтон
1 : 0
Бернли
26.01.2010 26 янв. 2010 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Болтон
1
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Бернли
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед
3
Бернли
0
был в запасе
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 18:00
Эвертон
2 : 0
Бернли
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 18:00
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
2
Бернли
0
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 17:00
Бернли
1 : 1
Болтон
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бернли
1
Болтон
1
был в запасе
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 22:45
Бернли
1 : 1
Арсенал
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1
Арсенал
1
был в запасе
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
Бернли
1 : 1
Фулхэм
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бернли
1
Фулхэм
1
был в запасе
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 15:45
Портсмут
2 : 0
Бернли
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Портсмут
2
Бернли
0
был в запасе
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 18:00
Вест Хэм
5 : 3
Бернли
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 18:00
минуты: 55' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Хэм
5
Бернли
3
минуты: 55' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 15:00
Блэкберн
3 : 2
Бернли
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Блэкберн
3
Бернли
2
был в запасе
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 17:00
Бернли
2 : 1
Бирмингем Сити
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 17:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Бернли
2
Бирмингем Сити
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 14:45
Челси
3 : 0
Бернли
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 14:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Челси
3
Бернли
0
был в запасе
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 17:00
Бернли
1 : 0
Эвертон
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Бернли
1
Эвертон
0
был в запасе
19.08.2009 19 авг. 2009 ср 21:45
Бернли
1 : 0
Манчестер Юнайтед
19.08.2009 19 авг. 2009 ср 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Бернли
1
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 17:00
Сток Сити
2 : 0
Бернли
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Сток Сити
2
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур