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Коронавирус
Диего Пенни
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
37
Рост
197
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2009/2010
26.01.2010
26 янв. 2010
вт
23:00
Болтон
1 : 0
Бернли
26.01.2010
26 янв. 2010
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Болтон
1
Бернли
0
был в запасе
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Бернли
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед
3
Бернли
0
был в запасе
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
18:00
Эвертон
2 : 0
Бернли
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
2
Бернли
0
был в запасе
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
17:00
Бернли
1 : 1
Болтон
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бернли
1
Болтон
1
был в запасе
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
16:30
Вулверхэмптон
2 : 0
Бернли
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
2
Бернли
0
был в запасе
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
22:45
Бернли
1 : 1
Арсенал
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1
Арсенал
1
был в запасе
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
Бернли
1 : 1
Фулхэм
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бернли
1
Фулхэм
1
был в запасе
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
15:45
Портсмут
2 : 0
Бернли
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Портсмут
2
Бернли
0
был в запасе
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
18:00
Вест Хэм
5 : 3
Бернли
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Хэм
5
Бернли
3
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
18:00
Бернли
1 : 1
Астон Вилла
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Бернли
1
Астон Вилла
1
был в запасе
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
18:00
Манчестер Сити
3 : 3
Бернли
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Сити
3
Бернли
3
был в запасе
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
Бернли
2 : 0
Халл Сити
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бернли
2
Халл Сити
0
был в запасе
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
17:00
Бернли
1 : 3
Уиган Атлетик
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
17:00
минуты: 15' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Бернли
1
Уиган Атлетик
3
минуты: 15' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
15:00
Блэкберн
3 : 2
Бернли
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Блэкберн
3
Бернли
2
был в запасе
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:00
Бернли
2 : 1
Бирмингем Сити
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Бернли
2
Бирмингем Сити
1
был в запасе
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
17:00
Тоттенхэм
5 : 0
Бернли
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
5
Бернли
0
был в запасе
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
14:45
Бернли
3 : 1
Сандерленд
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
14:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Бернли
3
Сандерленд
1
был в запасе
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
17:00
Ливерпуль
4 : 0
Бернли
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль
4
Бернли
0
был в запасе
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
14:45
Челси
3 : 0
Бернли
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
14:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Челси
3
Бернли
0
был в запасе
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
17:00
Бернли
1 : 0
Эвертон
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Бернли
1
Эвертон
0
был в запасе
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