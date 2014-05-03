Шейх Н'Диайе
№30
Вратарь
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Команда
Возраст
36
Рост
191
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.05.2014 03 мая 2014 сб 22:00
Ренн
0 : 2
Генгам
03.05.2014 03 мая 2014 сб 22:00
был в запасе
Франция. Кубок, Финал
Ренн
0
Генгам
2
был в запасе