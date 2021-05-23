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Коронавирус
Фабьен Лемуан
№18
Полузащитник
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Команда
Лорьян
Возраст
34
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Страсбур
1 : 1
Лорьян
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Страсбур
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Лорьян
2 : 1
Метц
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 86'
Франция. Лига 1, 37 тур
Лорьян
2
Метц
1
минуты: 1' - 86' / Франция. Лига 1, 37 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
18:00
Лион
4 : 1
Лорьян
69'
69'
69'
08.05.2021
08 мая 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 73'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лион
4
Лорьян
1
минуты: 1' - 73' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Лорьян
2 : 0
Анжер
47'
47'
47'
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
47'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Лорьян
2
Анжер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
Лорьян
4 : 1
Бордо
7'
7'
7'
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
4
Бордо
1
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 34 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
18:00
Марсель
3 : 2
Лорьян
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
3
Лорьян
2
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Ланс
4 : 1
Лорьян
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
4
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Лорьян
1 : 0
Брест
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
1
Брест
0
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Нант
1 : 1
Лорьян
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 83'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 83' / Франция. Лига 1, 30 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Монпелье
1 : 1
Лорьян
36'
36'
36'
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 89'
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 89' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Лорьян
2 : 1
Сент-Этьен
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
2
Сент-Этьен
1
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
24.02.2021
24 февр. 2021
ср
21:00
Ним
1 : 0
Лорьян
24.02.2021
24 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ним
1
Лорьян
0
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
19:05
Лорьян
1 : 4
Лилль
61'
61'
61'
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
19:05
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лорьян
1
Лилль
4
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
15:00
Монако
2 : 2
Лорьян
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2
Лорьян
2
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
19:00
Лорьян
1 : 0
Реймс
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
1
Реймс
0
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Ренн
1 : 1
Лорьян
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 55'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 55' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Лорьян
3 : 2
ПСЖ
72'
72'
72'
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Лорьян
3
ПСЖ
2
был в запасе
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:00
Лорьян
3 : 2
Дижон
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3
Дижон
2
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Бордо
2 : 1
Лорьян
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2
Лорьян
1
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 19 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ницца
2 : 2
Лорьян
45'
45'
45'
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
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