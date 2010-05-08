Бира Дембеле
№22
Защитник
Подписаться
Команда
Седан
Возраст
33
Рост
189
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Гренобль
2 : 0
Булонь
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Гренобль
2
Булонь
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
Булонь
0 : 1
Сент-Этьен
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Булонь
0
Сент-Этьен
1
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 20:00
Ланс
3 : 0
Булонь
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
3
Булонь
0
был в запасе
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
Булонь
1 : 1
Тулуза
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Булонь
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2010 20 марта 2010 сб 21:00
Булонь
2 : 0
Лорьян
20.03.2010 20 марта 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Булонь
2
Лорьян
0
был в запасе
13.03.2010 13 марта 2010 сб 21:00
Нанси
1 : 3
Булонь
13.03.2010 13 марта 2010 сб 21:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Нанси
1
Булонь
3
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 21:00
Монако
1 : 0
Булонь
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
1
Булонь
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 21:00
Булонь
1 : 3
Ле Ман
47'
47'
47'
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Булонь
1
Ле Ман
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
Лилль
3 : 1
Булонь
77'
77'
77'
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лилль
3
Булонь
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 21:00
Булонь
0 : 2
Монпелье
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Булонь
0
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
Бордо
0 : 0
Булонь
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
0
Булонь
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
Ницца
2 : 2
Булонь
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
2
Булонь
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 21:00
Марсель
2 : 0
Булонь
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
2
Булонь
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 19:00
Булонь
2 : 1
Ланс
22'
21'
22'
21'
22'
21'
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 19:00
22'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Булонь
2
Ланс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
Тулуза
1 : 0
Булонь
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
1
Булонь
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
Лорьян
5 : 0
Булонь
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
5
Булонь
0
был в запасе
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 21:00
Булонь
1 : 2
Нанси
75'
75'
75'
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Булонь
1
Нанси
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 20:00
Булонь
1 : 3
Монако
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Булонь
1
Монако
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 20:00
Ле Ман
1 : 1
Булонь
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ле Ман
1
Булонь
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 18:00
Булонь
2 : 3
Лилль
33'
33'
33'
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 18:00
33'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Булонь
2
Лилль
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур