Карлос Боканегра
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
42
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 22:00
Бордо
1 : 2
Сент-Этьен
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур